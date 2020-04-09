السعودية تسجل 355 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يصل إلى 3287

وقالت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد المتوفين في المملكة إلى 44 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد 666 حالة بعد شفاء 35 حالة جديدة، وذلك حسب
الأنباء السعودية "واس".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) April 9, 2020
متحدث الصحة: إجمالي الحالات المصابة في المملكة بلغ 3287 حالة، تعافى منها 35 ليصل إجمالي حالات المتعافين إلى 666 حالة.#واس_عام
وأوضحت أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا، مضيفة أن إجمالي المستفيدين من العزل تجاوز الـ 35 ألفا.
وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن هناك 80 ألف طلب تطوع للمساهمة في مواجهة كورونا، مؤكدة أن وجود المتطوعين له طابع خاص ولنا تجربة مشهود لها في الحج.
واتخذت السعودية، مساء الثلاثاء الماضي، قرارات بتنفيذ مبادرات تبلغ قيمتها نحو 120 مليار ريال للتخفيف من تداعيات كورونا و15 مليار ريال للقطاع الصحي.
وقرر مجلس الوزراء السعودي إعفاء المنشأة الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال وأقل، بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي. وقال إن "الإعفاء سيكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغا للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية".
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