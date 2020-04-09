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وتناول الاتصال أيضا الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين، معربين عن "تفهمهما لتلك الإجراءات وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ويضمن السلامة للشعبين الشقيقين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر والكويت تعلنان رفض "المحاولات المسيئة" للعلاقات بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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