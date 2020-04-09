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مصر والكويت تعلنان رفض "المحاولات المسيئة" للعلاقات بين البلدين

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© AP Photo / Gustavo Ferrari

وبحسب موقع صحيفة الأنباء الكويتية، أعرب الوزيران في هذا الصدد عن "عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها"، مؤكدين أن "ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما".

وتناول الاتصال أيضا الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كلا البلدين، معربين عن "تفهمهما لتلك الإجراءات وأهمية الالتزام بها بما يحقق مكافحة شاملة لانتشار (كوفيد - 19) ويضمن السلامة للشعبين الشقيقين".

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