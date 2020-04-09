روسيا ترصد خرقا واحدا لوقف إطلاق النار في سوريا خلال 24 ساعة وتركيا 6 خروقات

موسكو– سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن تم نشره على موقعها الرسمي:
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ولم يقم مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بحسب البيان، بتنفيذ أية عمليات إنسانية.
وبشكل عام تم حتى يومنا هذا، تنفيذ 2420 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية – 4021.42 طن.
يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. في نهاية عام 2017 ، تم الإعلان عن الانتصار على تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في سوريا والعراق. وما زالت عمليات مكافحة الإرهاب مستمرة في عدد من مناطق البلاد. وفي الوقت الحالي، تعتبر تحقيق التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والسائحين أمورا ذات الأولوية الأولى.
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