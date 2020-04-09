وأفادت الوزارة بتعافي 18 حالة إضافية من فيروس كورونا المستجد، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وأن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 495 حالة حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة البلاد البحرينية.
وأوضحت وزارة الصحة أن الـ 32 حالة إصابة الجديدة منها 6 حالات قادمة من الخارج، و26 حالة مخالطة لحالات قائمة، وبينت أن 18 حالة تعود لعمال وافدين خالطوا حالة قائمة وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي.
يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ارتفع إلى أكثر من مليون ونصف المليون، كما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس ذاته 89 ألف حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين... تسجيل 32 إصابة جديدة بوباء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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