بقرار من سلطان عمان.. العفو عن 599 سجينًا بينهم 336 أجنبيًا

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ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أصدر عفوًا عن 599 سجينًا بينهم 336 أجنبيًا.
ولم تذكر الوكالة ما إذا كان العفو له صلة بتفشي فيروس كورونا أم قرب شهر رمضان الذي يبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.
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