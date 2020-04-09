دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بقرار من سلطان عمان.. العفو عن 599 سجينًا بينهم 336 أجنبيًا

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أصدر عفوًا عن 599 سجينًا بينهم 336 أجنبيًا.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان العفو له صلة بتفشي فيروس كورونا أم قرب شهر رمضان الذي يبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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