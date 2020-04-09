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بقرار من سلطان عمان.. العفو عن 599 سجينًا بينهم 336 أجنبيًا

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بقرار من سلطان عمان.. العفو عن 599 سجينًا بينهم 336 أجنبيًا دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بقرار من سلطان عمان.. العفو عن 599 سجينًا بينهم 336 أجنبيًا

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أصدر عفوًا عن 599 سجينًا بينهم 336 أجنبيًا.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان العفو له صلة بتفشي فيروس أم قرب شهر رمضان الذي يبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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(COMBO) This combination photo created on March 8, 2020 shows tourists standing before a Chinese paramilitary policeman (C) in front of a portrait of late communist leader Mao Zedong at Tiananmen Gate in Beijing on September 20, 2019 (top) and paramilitary police officers wearing facemasks, amid concerns about the spread of the COVID-19 novel coronavirus, at Tiananmen Gate in Beijing on March 6, 2020. (Photo by Noel CELIS and Greg Baker / AFP) / To go with a package of 14 combination pictures, search on www.afpforum.com: 'ASIA-CHINA-HEALTH-VIRUS-COMBO' (Photo by NOEL CELIS,GREG BAKER/AFP via Getty Images)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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