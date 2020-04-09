"الإدارة الذاتية" تحمل دمشق مسؤولية تفشي كورونا في مناطق الشمال السوري

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اتهمت "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا الحكومة السورية بعدم التعاون في منع تفشي فيروس كورونا في تلك المنطقة، وحملتها مسؤولية أي إصابة بكورونا في مناطق سيطرتها.facebook
وقالت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، في بيان، إن "الحكومة بتصرفاتها الخاطئة تعرض حياة المواطنين للمخاطر".
واتهمت السلطات السورية بتهريب مواطنين عبر مطار مدينة القامشلي وعدم إخضاعهم للفحوص الطبية.
وأكد في بيانها أن "السلطات السورية لا ترغب بالتعاون وتعرض حياة المواطنين للخطر بتصرفاتها الخاطئة".
صور تنشر الأمل وسط جائحة فيروس كورونا
المصدر: وكالات
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