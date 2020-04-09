"الإدارة الذاتية" تحمل دمشق مسؤولية تفشي كورونا في مناطق الشمال السوري

دبي - بواسطة محمد فارس © Khalil Ashawi

اتهمت "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا الحكومة السورية بعدم التعاون في منع تفشي فيروس كورونا في تلك المنطقة، وحملتها مسؤولية أي إصابة بكورونا في مناطق سيطرتها.

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وقالت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، في بيان، إن "الحكومة بتصرفاتها الخاطئة تعرض حياة المواطنين للمخاطر".

واتهمت السلطات السورية بتهريب مواطنين عبر مطار مدينة القامشلي وعدم إخضاعهم للفحوص الطبية.

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وأكد في بيانها أن "السلطات السورية لا ترغب بالتعاون وتعرض حياة المواطنين للخطر بتصرفاتها الخاطئة".

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المصدر: وكالات