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"الإدارة الذاتية" تحمل دمشق مسؤولية تفشي كورونا في مناطق الشمال السوري

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دبي - بواسطة محمد فارس © Khalil Ashawi

اتهمت "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا الحكومة السورية بعدم التعاون في منع تفشي فيروس في تلك المنطقة، وحملتها مسؤولية أي إصابة بكورونا في مناطق سيطرتها.

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وقالت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، في بيان، إن "الحكومة بتصرفاتها الخاطئة تعرض حياة المواطنين للمخاطر".

واتهمت السلطات السورية بتهريب مواطنين عبر مطار مدينة القامشلي وعدم إخضاعهم للفحوص الطبية.

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وأكد في بيانها أن "السلطات السورية لا ترغب بالتعاون وتعرض حياة المواطنين للخطر بتصرفاتها الخاطئة".

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MADRID, SPAIN - MARCH 29: A nurse hands a policeman a balloon as a symbol of hope while doctors, nurses and hospital workers applaud outside at Puerta de Hierro hospital on March 29, 2020 in Madrid, Spain. With 6,531 deaths and at least 78,797 people testing positive Spain will forbid all non-essential economic activity until April 9 as Coronavirus quarantine measures continue. The Coronavirus (COVID-19) pandemic has spread to many countries across the world, claiming over 30,000 lives and infecting hundreds of thousands more. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

المصدر: وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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