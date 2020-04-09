دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جوجل تُعيد تسمية Hangouts Meet إلى Google Meet

جوجل تقوم تغير اسم خدمة المراسلة Hangouts Meet إلى Google Meet استمرارًا للتغيرات الكثيرة على الخدمة.

أعلنت شركة جوجل وعبر مدونتها الرسمية عن إعادة تسمية خدمة المراسلة والفيديو الخاصة بها، Hangouts Meet، إلى Google Meet. لتصبح بذلك خدمة الفيديو ضمن خدمات G Suite مع المسمى الجديد وتنفصل عن العلامة التجارية Hangouts.

وقد قامت الشركة بالفعل بتغير المسمى على جميع صفحاتها والمدونة الرسمية، لكنها حتى الآن لم تقم بتغيير الاسم على تطبيقات الهواتف الذكية، حيث مازالت مستمرة تحت مسمى Hangouts Meet. لكن، من المتوقع أن يتم تغير أسماء التطبيقات بالتماشي مع الاسم الجديد خلال الأيام القادمة.

وبهذا التغير، فإن خدمة Hangouts Chat هي المتبقية تحت اسم العلامة التجارية فقط، لكن مع ذهاب خدمة الفيديو إلى مسمى مختلف ودمجها مع خدمات جوجل الأخرى، فمن المتوقع أن تتخذ الشركة خطوة مشابهة مع خدمة المراسلة النصية لدمجها مع خدمة أخرى مثل Allo، أو حتى تغير اسمها إلى G Chat وضمها لخدمات حزمة G Suite الأخرى، وبذلك التخلص من Hangouts كعلامة تجارية منفصلة.

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هذا الخطوة ربما ترفع من عدد المستخدمين على الخدمة من الذين بأعمالهم من منازلهم في ظل أزمة كورونا العالمية، خاصة مع مشاكل Zoom الأمنية التي لا يبدو أنها تنتهي، وثقة الجمهور بالحماية التي تقدمها جوجل على خدماتها المختلفة والتي أثبتتها سابقًا.

المصدر:

Google

التدوينة جوجل تُعيد تسمية Hangouts Meet إلى Google Meet ظهرت أولاً على عالم التقنية.