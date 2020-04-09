شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الكاظمي يتسلم رسميا خطاب التكليف بتشكيل الحكومة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل أن مصطفى الكاظمي تسلم رسميا خطاب التكليف بتشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد تكليفه من رئيس البلاد برهم صالح بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اعتذار عدنان الزرفي.

وكانت الكتل البرلمانية الشيعية في العراق اتفقت على ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمى لتولى تشكيل الحكومة الجديدة بدلا من عدنان الزرفي، الذي تم تكليفه من رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو ما يأمل معه مراقبون في أن تتمكن بغداد من تجاوز عقبة عدم وجود حكومة لحل المشكلات التي تواجه البلاد.

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ووصلت جهود رئيس الوزراء العراقى المكلف عدنان الزرفي إلى طريق مسدود منعه من استكمال المشاورات بشأن تمرير حكومته الجديدة، بعد رفض الكتل الشيعية القبول بتكليفه، باعتباره قد جاء من خارج سياق الإجماع الشيعي المعهود في ترشيح الشخصيات لإشغال هذا المنصب.

وتعهدت الكتل الشيعية البرلمانية المسيطرة على مجلس النواب العراقى لرئيس الجمهورية برهم صالح بالموافقة على مصطفى الكاظمى رئيس المخابرات العراقية ليتولى تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن تلك الكتل لم تقدم الضمانات الكافية التي تلزمهم بتمرير حكومة الكاظمى.