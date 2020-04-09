شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: قرار وقف إطلاق النار فى اليمن لمدة أسبوعين خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، أن قرار قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن وقف إطلاق نار شامل فى اليمن لمدة أسبوعين خطوة مهمة فى تهيئة الظروف المواتية لعقد الاجتماع الذي دعا له المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية- إن هذا القرار الحكيم يعكس حرص التحالف الموصول بقيادة المملكة العربية السعودية التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وإحلال الأمن والسلام، وتجنيب اليمنيين المزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية. وأشار الصفدي إلى أهمية الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، وإعلانها المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.

وكان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي،رحب بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد اعتباراً من اليوم الخميس 9 أبريل 2020، وذلك لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شاملٍ وعادلٍ للأزمة في اليمن.

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وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن هذا الإعلان يحمل أبعاداً إنسانية تهدف في المقام الأول إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعمه في مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد والعمل على مكافحته ومنع انتشاره، كما يأتي حرصاً من تحالف دعم الشرعية في اليمن على الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الجمهورية اليمنية لمواجهة جائحة كورونا.

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ممثلةً في الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدى الجمهورية اليمنية بإلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بوقف إطلاق النار وتوقفها فوراً عما تقوم به من جرائم وانتهاكات مستمرة بحق الشعب اليمني، وإطلاقها صواريخ باليستسة وطائرات مسيرة على المدن والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، وتحميلها المسئولية الكاملة عن أي خرقٍ تقوم به ضد هذا الإعلان.