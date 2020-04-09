شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مستعدون لخفض إنتاج النفط 4 ملايين برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر سعوية، وفق ما نقلت العربية، أن المملكة مستعدة لخفض إنتاج النفط بمقدار 4 ملايين برميل يوميا من إنتاج أبريل الذى يزيد على ال12 برميل يوميا .

يأتى هذا قبيل انعقاد اجتماع أوبك بلس عبر الفيديو في السعودية، لمناقشة أوضاع أسواق الطاقة، تأتي هذه التطورات على وقع دعوة المملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية. وفق العربية.

ومن ناحية أخرى قال متحدث باسم الكرملين لرويترز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يعتزم بحث أسواق النفط اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة السعودية. وفق رويتز.

وقال المتحدث ردا على سؤال بشأن احتمال حدوث الأمر "لا وجود لمثل تلك الخطط اليوم".

وكان قد قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس، قبيل اجتماع بين أوبك ومنتجين من خارجها، إن روسيا تريد تحركا منسقا مشتركا لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية. وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قد تلقت تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستشارك في اتفاق، أشار الكرملين إلى تعليقات أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي عن أن إبرام اتفاق جديد سيكون ممكنا بالكاد بدون انضمام دول أخرى. Advertisements

وتترقب أسواق النفط نتائج الاجتماع وسط ارتفاع فى أسعار النفط، اليوم ، حيث حقق خام برنت مكاسب بنسبة 1.83%، إلى 33.44 دولار، فيما ارتفع الخام الأميركي 4.3%، إلى 26.16 دولار.

ومن المرجح أن تتفق السعودية وبقية أعضاء أوبك وروسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج، لكن ذلك الاتفاق قد يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى التخفيضات.