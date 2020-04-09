سلطنة عمان تسجل 38 إصابة جديدة بـ"كورونا" وشفاء 109حالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " وتماثل 109 حالات للشفاء. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت الوزارة فى بيان، إن العدد الكلّى للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 457 حالة وحالتى وفاة. وقررت السلطات العمانية، الأربعاء، غلق العاصمة مسقط لمدة 12 يوما بدءا من الجمعة لمواجهة فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل (48) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة فى السلطنة (419) وعدد الوفيات حالتين، و72 حالة تماثلت للشفاء، وطالبت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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