شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 1346 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 1346 حالة فى المغرب، وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت مساء أمس خلال البيان اليومي للكشف عن الحالة الوبائية في المملكة، أن إجمالي الحالات التى ثبت معمليا إصابتها 1275 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيانها - أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4770 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد حتى صباح اليوم الخميس.

وأوضحت، في تحديث للإحصائيات، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى العدد الإجمالي محددا في 93 حالة، كما ثبتت حصيلة المتعافين عند مستوى 97 حالة. وأهابت الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وفرضت السلطات المغربية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية إجراءات صارمة على المحلات التجارية الكبرى لتنظيم عملية التسوق، خشية من انتقال عدوى فيروس "كورونا" للمتسوقين.

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وشددت تعليمات السلطات المغربية، على ضرورة احترام إجراءات السلامة الصحية للمتسوقين، من خلال منع دخول الجمهور بشكل جماعى للأسواق التجارية الكبرى، إذ يتم إدخال بضعة أشخاص لا يتجاوز عددهم عشرة أفراد وعند انتهاء المجموعة الأولى من التسوق يتم إدخال مجموعة ثانية منهم.

كما فرضت بعض الأسواق التجارية الكبرى، فى العاصمة الرباط ومدينة سلا المتاخمة، إجراءات التباعد عند بوابات هذه المحلات، بالإضافة إلى منع دخول الزبائن الذين لا يرتدون الكمامات بعد قرار إلزام المتسوقين بارتداء الأقنعة الواقية.

وكانت وزارة الداخلية المغربية أصدرت قرارا يقضى بضرورة إغلاق المحلات التجارية الكبرى على الساعة السادسة مساء، أسوة بأصحاب المحلات التجارية الصغيرة.

وتأتى هذه الإجراءات المشددة فى إطار إعلان المملكة حالة الطوارئ الصحية بسائر انحاء المملكة المغربية ابتداء من يوم 20 مارس الماضى فى الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل الجارى فى الساعة السادسة مساء.