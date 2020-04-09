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الرئيس الأوغندى يعد بنشر فيديو لممارسه الرياضة فى المنزل لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني المواطنين في أوغندا من التجمع لممارسة الرياضة عند الجسر الشمالي مطالبا إياهم بممارستها داخل المنازل واعدا أنه سيقوم بنشر فيديو أثناء قيامه بذلك

وقال موسيفينى على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"  " رأيت مقطع فيديو لكثير من الناس في الجسر الشمالي يتجولون ، وهم يمارسون الرياضة. يجب أن يتوقف الجميع عن هذا. إذا كنت تريد ممارسة الرياضة، يمكنك القيام بذلك في الداخل. سأريكم كيف يتم ذلك غدا. سأقوم بعمل فيديو لك."

وفى وقت سابق اعتقلت قوات الأمن الأوغندية، أكثر من 100 شخص  تم القبض عليهم بسبب انتهاكهم للتوجيهات والمبادئ الإرشادية للحد من انتشار الفيروس .

ووفقا لوكالة الأنباء ، أفاد متحدث باسم الشرطة فريد إينانجا اليوم، أن بعض المقبوض عليهم انتهكوا الحجر الصحي الإلزامى الذى يستمر 14 يومًا، كما تسلل آخرون إلى البلاد بعد إغلاق الحدود.

وسجلت أوغندا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ومنذ ذلك الحين اتخذت تدابير صارمة لمنع انتشار المرض

 

 

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