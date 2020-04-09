تعرف على هدية اليابان لـ20 دولة لعلاج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، أن اليابان ستوفر عقار "أفيجان" -هو دواء واعد للاستخدام ضد فيروس كورونا الجديد- مجانا إلى 20 دولة حول العالم.



وحسب موقع اليابان بالعربي، فإن من بين الدول العشرين، التي ستعطيها اليابان العقار الخاضع حالياً للتجارب السريرية كعلاج واعد لفيروس كورونا الجديد، السعودية، إندونيسيا، بلغاريا، التشيك، ميانمار، تركيا، إيران، بالإضافة إلى 30 دولة أخرى أبدت اهتماما بالحصول على العقار.

يذكر أن عقار الإنفلونزا "فابيبيرافير"، الذي يحمل اسم العلامة التجارية "أفيجان"، طورته مجموعة فوجي فيلم اليابانية.

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وعقار "أفيجان" في الأساس، مصنوع لعلاج الإنفلونزا، ويعتقد الباحثون أنه ربما قد يكون له نفس التأثير على الفيروسات الأخرى ومنها كورونا المستجد.

وحقق العقار نجاحا في أول جولتين من الاختبارات السريرية، ما دفع الشركة المصنعة لزيادة الإنتاج، تحسبا لأن يكون أول علاج مثبت للعدوى.

وتعمل الأدوية المضادة للفيروسات على منع تكاثر الفيروسات داخل الجسم، فيما يعمل "أفيجان" لوقف إنزيم يسمى (RNA polymerase) الذي يعمل كمحفز للنسخ الفيروسي.

وتم استخدام "أفيجان" في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا الأولى، وقال أطباء إنه نجح في تخفيف أعراض الإصابة.