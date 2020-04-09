اكتشاف إصابات بكورونا في مركز مجدي يعقوب للقلب في مصر

وأوضح المركز في بيان نشره عبر فيسبوك أن الحالات الأربع التي تم اكتشافها منهم 3 يعملون فى طاقم الأمن ومريض، وأنه تم عزل جميع المناطق التي وجدت بها الإصابات، وإخطار وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع تعقيم كافة المناطق وتتبع دقيق لجميع المخالطين تماشيا مع الإرشادات العالمية والمحلية.

وأوضح المركز أنه قام بفحوصات دورية لكل المرضى والعاملين والمترددين على المركز للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة .

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وأكد المركز حرصه على تقديم خدماته للمرضى وذوي الحالات الطارئة وغير المستقرة، مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة الفريق الطبي وجميع العاملين، وأوضح المركز أنه اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية، منذ بدء ظهور فيروس كورونا في مصر

في سياق متصل، قامت مجموعة من الوزراء المصريين بمبادرة طيبة من أجل دعم العمالة غير المنتظمة في مصر بعد تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، إن الوزراء قرروا التبرع بـ20% من راتبهم لمدة 3 أشهر من أجل دعم العمالة غير المنتظمة.