قطر تسجل 166 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 2376

وذكرت وزارة الصحة،
أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة.
وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 166 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، كما تعلن عن شفاء 28 حالة من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 206 حالة.#قنا pic.twitter.com/wFPkSUfyCX— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 9, 2020
وأضافت أن الحالات الجديدة، "تم إدخالها العزل الصحي التام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، لافتة إلى تسجيل 28 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في دولة قطر إلى 206 حالات.
ودعت وزارة الصحة العامة جميع أفراد المجتمع للحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين لتقليل فرص إصابتهم بالفيروس.
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت، يوم الثلاثاء الماضي، بأن فيروس كورونا لا ينتقل من خلال الهواء، وأنه ينتقل من خلال لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، أو من خلال الرذاذ من أي شخص مصاب، وأن فيروس كورونا يستطيع البقاء على الأسطح لمدة ساعات أو أيام، تختلف المدة باختلاف نوع السطح، وأن الفيروس يمكنه الانتقال من الحيوان للإنسان، ولكن لا توجد دراسات حتى الآن تؤكد إذا كان قد تم انتشار فيروس كورونا بين الحيوانات أم لا.
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