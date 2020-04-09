بمعدل 1000 أسبوعيا... السعودية تقترب من إنتاج أجهزة التنفس الصناعي للمرة الأولى

ومن المنتظر أن يتمكن القطاع الصناعي من توفير 1000 جهاز تنفس أسبوعيا.

وقال عضو مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية، صالح الفلاج، بحسب ما نقلته

© Sputnik . Mohamed Hassn أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها Advertisements

"تواصل" السعودية: الدعم الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع الصناعي وتذليلها لكافة الصعاب التي تحول دونه ودون تقديم الدور المأمول منه لخدمة هذا الوطن المعطاء، سهل عمل العديد من الصناعيين الساعين لبدء إنتاج هذه النوعية من الأجهزة المهمة والمطلوبة على المستوى المحلي والعالمي في ظل هذه الظروف غير الاعتيادية التي تمر على العالم".

وشدد الفلاج على حرص فريق العمل السعودي على أن يخرج المنتج "بجودة وكفاءة عالية تضمن ملاءمته لمهمته الحساسة التي تحدد حياة المريض جعله يتأنى في عمله على الرغم من جهوزية برامج التشغيل".

وأوضح الفلاج أنه "رغم صغر حجم الجهاز، يحتوي على نحو 180 ألف قطعة"، مشيرا إلى أنه شاهد الكثير من الأجهزة عبر مواقع الإنترنت، ولكنها على حد وصفه "هزيلة لا يمكن الركون لها أو الاعتماد عليها".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية حتى يوم أمس الأربعاء، وصول إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 2932 حالة، كما قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، إن إجمالي المتعافين بلغ 631 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 41 حالة.