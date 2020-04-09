الجامعة العربية: إسرائيل تستغل "كورونا" لتصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني

وقالت جامعة الدول العربية، في بيان نشرته وكالة "الشرق الأوسط"، من أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الانشغال العالمي بمواجهة فيروس الكورونا لتصعيد ومواصلة عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني".

وصدر البيان عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية بمناسبة الذكرى 72 لمذبحة دير ياسين والتي تصادف التاسع من شهر أبريل/نيسان كل عام.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد حذر، يوم الثلاثاء الماضي، من أن السلطات الإسرائيلية تستغل انشغال المجتمع الدولي بمواجهة وباء "كوفيد- 19"، لضم أراض فلسطينية جديدة، واعتبر أبو الغيط أن الإقدام على خطوة كهذه سيكون "بمثابة لعب بالنار ودعوة مفتوحة لإشعال الموقف".

واتهم الأمين العام للجامعة العربية السلطات الإسرائيلية أيضًا بإهمال أوضاع الفلسطينيين في القدس الشرقية مقارنة باليهود في القدس الغربية، "فضلاً عما تعرض له العمال الفلسطينيون في إسرائيل من معاملة غير إنسانية جراء انتشار وباء كورونا في إسرائيل".