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البخيتي: خطوة السعودية مجرد مناورة والحرب مستمرة بسبب حصار اليمن

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وأشار البخيتي في تصريحات لقناة "الميادين"، إلى أنه

"تم رصد اتصالات بين ضباط في التحالف العربي ومرتزقتهم من أجل إدخال فيروس إلى البلاد".

وتابع "استمرار الحصار على اليمن يعني استمرار العدوان العسكري من قبل التحالف العربي، وهذا يعني أن الحرب مستمرة".

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© AFP 2020 / KARIM SAHIB

وأوضح البخيتي أن "خطوة اليوم هي مجرد مناورة، حيث أنها أعلنت أكثر من مرة عن وقف العمليات العسكرية، لكنها لم توقف اعتداءاتها على أرض الواقع".

​وأعلن تحالف دعم الشرعية الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، على أن يبدأ من منتصف نهار اليوم الخميس، 9 أبريل/ نيسان.

وأوضح التحالف أن الوقف الشامل لإطلاق النار، سيكون لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه يأتي لمواجهة تبعات تفشي ، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.

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