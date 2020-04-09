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وزير الخارجية السعودي: سنواصل دعم اليمن خلال هذه الظروف

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وكتب الوزير على "تويتر"، اليوم الخميس: "تأتي مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن بهدف إنهاء الصراع".

وتابع: "نريد تركيز جميع الجهود بعيدا عن التصعيد العسكري لمكافحة تفشي جائحة "، مضيفا: "لطالما كانت المملكة العربية رائدة في دعم الشعب اليمني الشقيق خلال الأربعين سنة الماضية".

وقال وزير الخارجية السعودي: "سنستمر في الوقوف إلى جانب اليمن خلال هذه الظروف، ونأمل أن يبادر الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع هذه المبادرة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق".

© AP Photo / Vadim Ghirda

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وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، اعتبارا من منتصف نهار الخميس، 9 أبريل/ نيسان، لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الهدف هو تخفيف معاناة الشعب اليمني لتركيز الجهود على مواجهة تبعات تفشي ، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.

يذكر أن الأمم المتحدة دعت أكثر من مرة، أطراف الصراع في اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار، لحماية اليمنيين من احتمال انتشار فيروس كورونا.

ويعاني اليمن من انهيار شبه تام في كافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، وأصبح 80 في المئة من سكانه بحاجة لمساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ 6 أعوام بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "أنصار الله".

ولم يسجل اليمن، حتى أمس الأربعاء، أي إصابة بكورونا، بينما أصاب الفيروس أكثر من مليون و485 ألف شخص في العالم.

وأضاف التحالف أن وقف إطلاق النار قابل للتمديد بهدف تهيئة الأجواء من أجل عقد لقاء بين الشرعية و"الحوثيين"، الذين أعلنوا عن قائمة بنود الرؤية الوطنية التي قدمتها للأمم المتحدة لإيقاف شامل للحرب على الأراضي اليمنية.

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