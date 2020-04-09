إعلام: "أنصار الله" تتهم التحالف بانتهاك وقف إطلاق النار وشن 6 غارات على اليمن

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وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن "التحالف شن غارات على عدة مديريات منذ صباح اليوم الخميس".

أضافت أن "طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارات على وادي جارة في جيزان، ومديرية حرض في حجة، بالإضافة إلى منطقة العقبة بمديرية خب والشعف، ومعسكر اللبنات في مديرية الحزم.

ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي بقيادة السعودية على اتهامات جماعة "أنصار الله".

​وأعلن تحالف دعم الشرعية الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، على أن يبدأ من منتصف نهار اليوم الخميس 9 أبريل/ نيسان. وأوضح أن الوقف الشامل لإطلاق النار، سيكون لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه يأتي لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.