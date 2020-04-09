وأوضحت الوزارة أن 29 مصاباً بحالة حرجة، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة المنصرمة 699 للمقيمين و147 للمغتربين.
هذا وقرر المجلس الأعلى للدفاع، في بيان أصدره إثر الاجتماع الذي عقد اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إعادة تمديد حالة التعبئة العامة إلى يوم الأحد في 26 نيسان/ ابريل.
وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة اللبنانية: 7 إصابات جديدة و29 حالة حرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.