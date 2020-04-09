وزارة الصحة اللبنانية: 7 إصابات جديدة و29 حالة حرجة

وأوضحت الوزارة أن 29 مصاباً بحالة حرجة، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة المنصرمة 699 للمقيمين و147 للمغتربين.

هذا وقرر المجلس الأعلى للدفاع، في بيان أصدره إثر الاجتماع الذي عقد اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إعادة تمديد حالة التعبئة العامة إلى يوم الأحد في 26 نيسان/ ابريل.

وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.