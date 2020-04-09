دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شركة مجهولة تجهز هاتفاً سرياً بأقوى كاميرا في العالم

كشفت تسريبات تقنية أن شركة تكنولوجية مجهولة تجهز في الفترة الحالية هاتفاً سرياً سيضم أقوى كاميرا في العالم، حيث تصل دقتها إلى 192 ميجابيكسل.

شركة غير معروفة تجهز هاتفاً جديداً بكاميرا خارقة

ووفقاً لما جاء في هذه التسريبات، فإن الشركة التي لم يتم الكشف عن هويتها تخطط لإصدار هاتفاً ذكياً جديداً بكاميرا ذات مستشعرات بدقة 192 ميجابيكسل، كما أنها ستكون مدعمة بمعالج قوي من نوع سنابدراجون 765جي.

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وبينما مازال اسم الشركة المصنعة لهذا الهاتف غير معروف بعد، فإن التسريبات استبعدت أن تكون شركة سامسونغ، حيث أعلنت الشركة الكورية الجنوبية في وقت سابق أنها تخطط لإطلاق هاتف جديد بكاميرا تبلغ دقة 150 ميجابيكسل.

ورجحت التسريبات أن يكون الهاتف الجديد السري من صنع إحدى الشركات الصينية الشهيرة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، مثل شاومي وأوبو وفيفو، خاصة وأن كل منها قد أعلنت في وقت سابق عن تحضيرهم لأجهزة جديدة بدقة 150 ميجابيكسل.

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كما توقعت أن مستشعر الكاميرا الخارقة ذات الـ192 ميجابيكسل سيتم صناعته بواسطة إحدى شركتي سوني أو أموني فيجن، مضيفة أن الهاتف السري سيتم الإعلان عنه رسمياً خلال شهر مايو القادم.

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سامسونغ تطور مستشعر تصوير ينافس الكاميرات الاحترافية

وكانت شركة سامسونغ قد أعلنت في وقت سابق عن عملها على مستشعر تصوير جديد بدقة 150 ميجابيكسل، حيث سيكون هذا الحساس كبير الحجم بواقع 1 بوصة، وسيكون شبيهاً بحساسات الكاميرات الاحترافية.

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وبحسب ما جاء في تقارير تقنية، فإن هذا المستشعر سيعتمد على تقنية دمج البكسلات النانوية الخلية، وهو ما يوفر لقطات بدقة 16 ميجابيكسل، أي أعلى من لقطات كاميرا هاتف سامسونغ الجديد غلاكسي إس 20 ألترا التي تبلغ دقتها 12 ميجابيكسل.المزيد:

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