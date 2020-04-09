دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة "ديزر" تكشف عن بيانات حول تغيّر سلوكيات المستخدمين حول العالم بسبب أزمة "ديزر" تكشف عن بيانات حول تغيّر سلوكيات المستخدمين حول العالم بسبب أزمة كورونا

© Tech World قدمت بواسطة Deezer ديزر

مع الإقبال الواسع على أجهزة التلفاز الذكية ومكبرات الصوت “ديزر” تكشف عن بيانات جديدة حول تغيّر سلوكيات المستخدمين بسبب حجر كورونا.

كشفت خدمة البث الصوتي، ديزر، اليوم عن ظهور سلوكيات جديدة على المستخدمين بالتعامل مع خدمات البث الصوتي في أنحاء العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأشارت إلى وجود تحول إيجابي تجاه استخدام الأجهزة المنزلية والاستماع إلى الموسيقى في المنزل.

ووفقًا لبيان ديزر، فقد كانت نتائج استخدام خدمات البث الموسيقي والبودكاست والراديو في الفترة بين 2 و29 مارس 2020 في جميع أنحاء العالم، كما يلي:

بدء التكيّف مع الواقع الجديد

أشارت البيانات إلى أن الحركة اليومية والاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل قد تغيّر وخاصة في الأوقات التي يستمع الناس للموسيقى خلالها، حيث كانت تبدأ فترة الذروة في أيام الأسبوع من الساعة السابعة أو الثامنة صباحًا في حين أنها تبدأ بالوقت الحالي من الحادية عشرة أو الثانية عشرة ظهرًا.

أمّا في عطلة نهاية الأسبوع، يستخدم الأفراد خدمات البث الموسيقي بشكل مستمر في فترة ما بعد الظهر وهو طرأ مؤخرًا على سلوكيات المستخدمين فقط. بينما يحافظ نشاط البث الموسيقي على نفس المستوى طيلة أيام الأسبوع، بعد أن كان مستوى الإقبال على البث الموسيقي أعلى خلال أيام الخميس.

تقول ديزر أنها شهدت انخفاضًا مبدئيًا في البث الموسيقي في بداية الحجر، لكنها بعد حوالي أسبوع، بدأت تشهد تصاعدًا في مستويات المشاركة مرة أخرى. إذ أشارت البيانات الخاصة بـ “ديزر”، أن الأفراد يحتاجون لحوالي عشرة أيام للتكيف مع أسلوب حياتهم الجديد خلال فترة الحجر المنزلي.

وأظهرت بيانات ديزر في المملكة العربية السعودية، أنه على الرغم من انخفاض مستويات المشاركة في البداية، إلا أنها استقرت بعد الأسبوع الأول من الإغلاق التام، كما هو الحال في دول أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الشركة، إلى أنه وبعد أسبوع من إطلاق القناة الموسيقية “إبق في البيت”، ارتفع الإقبال على قائمة تشغيل أغاني ديزر بعنوان “روق في البيت” بنسبة 40% وعلى قائمة “أوقات السعادة” بنسبة بلغت 200%. وهو ما يدلل على بحث المستخدمين عن محتوى صوتي يناسب مزاجهم.

ونشرت في بياناها: “شهدنا إقبالًا كبيرًا على القوائم الوظيفية، إذ نظرًا إلى عمل الكثير منا من المنزل، ارتفع الإقبال على قائمة تشغيل أغاني ديزر بعنوان “العمل من المنزل” بنسبة بلغت 400% بعد إطلاق قناة “إبق في البيت” ببضعة أيام. على الرغم من أننا في المنزل، تبقى اللياقة البدنية والتمارين الرياضية أولوية بارزة بالنسبة لنا، حيث تصدرت قائمة “أتمرن في البيت” ضمن الأكثر استخداماً في القناة بالمنطقة.”

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تقول أرقام ديزر أن البقاء في المنزل يساعد على التحول في استخدام الأجهزة المنزلية والنغمات المفضلة، حيث ارتفع استخدام التلفاز الذكي بشكل كبير لبث الموسيقى، وهو الحال مع مكبرات الصوت المنزلية والذكية وأجهزة الحاسوب، مقارنة مع الهواتف الذكية في السابق.

وبالنظر إلى البيانات العالمية الأسبوعية في الفترة من 2 مارس 2020 حول سلوكيات المستخدمين فقد شهدت أجهزة تلفاز أندرويد ارتفاعًا بنسبة 66% في الاستخدام، فيما شهدت الأجهزة اللوحية ارتفاعًا بنسبة 18%، وأجهزة الحاسوب ارتفاعًا بنسبة 15%، مقارنة مع الفترة الماضية.

وتعليقًا على هذه الأرقام، قال طارق منير، الرئيس التنفيذي لشركة ديزر- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: “يختلف أسلوب الحياة أثناء فترة الحجر المنزلي تمامًا عن الروتين اليومي العادي، فهو يشمل ترفيه أطفالكم، والمحافظة على اللياقة البدنية وخلق توازن بين العمل والوقت الشخصي. ولاحظنا أن هناك تغييرات في سلوك المستخدم، إذ تتولى الأجهزة المنزلية اليوم مهام البث الموسيقي. كما واكتشفنا بأن فترة ذروة البث الموسيقي تغيّرت حاليًا بمعدل ساعة واحدة أو ساعتين عن الوقت المعتاد. ولم يعد لدينا اختلافات واضحة بين أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع”.

وأضاف طارق منير: “تحتوي القناة التي أطلقناها لتحفيز الأشخاص على البقاء في منازلهم على كل ما يحتاجونه للعمل من المنزل أو ترفيه أطفالهم وحتى ممارسة تمارين التأمل. وأصبح المستمعون يعتمدون على البث كجزء من روتين حياتهم، إذ يعمل فريق محررينا دون توقف على تقديم محتوى جديد ومناسب لأذواق المستمعين على المنصة “ديزر”، بغض النظر عن يوم الأسبوع”.

ولخصت ديزر اتجاهات المستخدمين المستقبلة قصيرة المدى بسبب فيروس كورونا في التالي:

على مستوى العالم، يعتمد المستخدمين بشكل أقل على هواتفهم المحمولة ويستخدمون أكثر الأجهزة المنزلية. ومن المحتمل أن يستمر هذا الإقبال في الارتفاع، خاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. بعد انخفاض مرحلة “الصدمة”، يتوقع بدء الارتفاع في معدل البث مرة أخرى، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نعود إلى مستويات ما قبل الأزمة. سيستمر الإقبال على قوائم التشغيل السياقية في الارتفاع لأنها تعزز الحياة اليومية للمستخدمين داخل المنزل.

الاتجاهات العالمية وفقًا

يشهد العالم تغيرًا ملحوظًا في سلوك المستخدمين في الاستماع إلى البودكاست. فرغم تراجع الاستماع إلى البودكاست العالمي، إلا أن مواضيع مثل الأطفال والرياضة والتأمل ازدهرت بعد إطلاق قناة “إبق في البيت”. حيث بعد أسبوع من الإطلاق، زاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا لمحتوى بودكاست الأطفال بنسبة 218٪ وذلك في ظل قدرة الآباء على تحقيق التوازن بين العمل من المنزل وتسلية أطفالهم. كما زاد الطلب على التدريب الرياضي بنسبة 194٪، وعلى التأمل بنسبة 132٪.

وترى ديزر أن الإقبال على البودكاست السياقية سيرتفع أكثر، لأنها تعزز الحياة اليومية داخل المنزل. من المتوقع أن تصبح مواضيع مثل الطهي والثقافة واللياقة البدنية أكثر اعتمادًا.

نوهت الشركة أيضًا إلى ارتفاع نسبة الاستماع إلى الراديو المباشر بشكل عام على مستوى العالم مع انتشار فيروس كورونا بنسبة 19٪ في الأسبوعين الماضيين، وزيادتها خلال الأسبوع الماضي فقط بنسبة 2٪ مرة أخرى.

التدوينة “ديزر” تكشف عن بيانات حول تغيّر سلوكيات المستخدمين حول العالم بسبب أزمة كورونا ظهرت أولاً على عالم التقنية.