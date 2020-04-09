كورونا.. ارتفاع الضحايا في المغرب والكويت

الكويت ـ المغرب / الخليج 365
ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في كل من الكويت والمغرب، الخميس، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع وفيات كورونا إلى 96، بعد تسجيل 3 حالات جديدة.
وقالت الوزارة عبر موقعها الخاص بالفيروس، إن إجمالي الإصابات بلغ 1346، بعد تسجيل 71 حالة جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 103.
في السياق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 55 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 910.
وذكرت الوزراة في بيانها اليومي حول مستجدات كورونا، أن "مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، بلغ 22، منها 8 حرجة و14 مستقرة".
وأضافت أن حالات الشفاء بلغت 111، فيما سجلت البلاد حتى الآن وفاة واحدة بالوباء.
وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا مليونا و529 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 89 ألفا، فيما تعافى أكثر من 337 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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