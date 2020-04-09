الحوثيون يتهمون التحالف بشن 6 غارات شمالي اليمن

اليمن / الخليج 365



اتهمت جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، التحالف العربي بقيادة السعودية، بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن من جانبه، وشن 6 غارات جوية على محافظتي حجة والجوف شمالي البلاد.



جاء ذلك في خبرين عاجلين، نشرتهما قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة، تابعتهما الخليج 365.



وقالت القناة إن "طيران التحالف شن أربع غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة، المرتبطة بحدود برية مع السعودية".



وأضافت أن "الطيران ذاته شن غارتين على منطقة العقبة في مديرية خب والشعب، أكبر مديريات محافظة الجوف".



ولم تتطرق القناة إلى الخسائر البشرية والمادية التي أسفرت عنها الغارات، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من التحالف ردا على اتهامات الحوثيين.

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والأربعاء، أعلن التحالف وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، بداية من 9 أبريل/ نيسان الجاري، مع إمكانية تجديده.

وبينما لم تعلق جماعة الحوثي على المبادرة، رحبت الأمم المتحدة بالخطوة، ودعت أطراف الصراع في اليمن إلى "الاستفادة من هذه الفرصة والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بأقصى سرعة، وإحراز تقدم نحو سلام شامل ومستدام".



وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في وقت سابق الخميس، إن "جماعة الحوثي خرقت وقف إطلاق النار، بقصف مدينتي مأرب (شرق) والحديدة (غرب)، ما يؤكد عدم جديتها".

وأوضح الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن "مليشيا الحوثي ترد على دعوات تحالف دعم الشرعية لوقف النار، بإطلاق صاروخ استهدف أحياء سكنية في مأرب، وقصف مناطق محررة بالحديدة، مع الدفع بعناصرها في محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على معسكر اللبنات شرقي الجوف".



ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.