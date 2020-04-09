العراق.. تكليف رئيس المخابرات بتشكيل الحكومة إثر اعتذار الزرفي

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المقبلة، إثر اعتذار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي عن المهمة.

جاء ذلك وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي، في خبر عاجل مقتضب، تابعته الخليج 365.

من جانبه، قال مصدر في رئاسة الجمهورية، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن تكليف الكاظمي جرى بحضور قادة سياسيين.

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس المخابرات في يونيو/ حزيران 2016، خلال تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة (2014 ـ 2018)، ولا يزال يشغل المنصب حتى الآن.

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ووفق القوانين المرعية، أمام الكاظمي مهلة 30 يوما لتمرير تشكيلته الوزارية في البرلمان.

ويأتي تكليف الكاظمي بعد أقل من ساعة على إعلان الزرفي، في مؤتمر صحفي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، لأسباب قال إنها داخلية وخارجية، لكنه لم يفصح عنها.

كما أن الخطوة تأتي بعد توافق معظم القوى السياسية، الشيعية والسنية والكردية، على تكليف الكاظمي لتشكيل الحكومة المقبلة.

والزرفي، ثاني رئيس وزراء مكلف يقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بعد محمد توفيق علاوي، الذي انسحب بدوره من المهمة مطلع مارس/ آذار الماضي، لفشله في إقناع المكون السني والكردي وبعض القوى الشيعية، بدعم تشكيلته الحكومية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.