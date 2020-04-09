كورونا.. إصابات جديدة في عمان وارتفاع المتعافين بليبيا

مراسلون / الخليج 365
سجلت سلطنة عمان 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، فيما كشفت السلطات الليبية عن شفاء 6 حالات، وفق إحصاءات رسمية.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 457 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إلى تماثل 72 حالة للشفاء، فيما استقر عدد الوفيات عند 2.
والأربعاء، قررت السلطات إغلاق العاصمة مسقط 12 يوما، اعتبارا من الجمعة، كإجراء احترازي للحد من تفشي الوباء.
في السياق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي)، أن 6 حالات مصابة بالفيروس شفيت، ليرتفع العدد إلى 8.
جاء ذلك في بيان للمركز نشره في ساعة متأخرة الأربعاء، عبر صفحته على فيسبوك.
والثلاثاء سجلت ليبيا، إصابتين جديدتين بالفيروس، رفعتا الإجمالي إلى 21 حالة.
وأصاب الفيروس، حتى صباح الخميس، نحو مليون و520 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 88 ألفا، فيما تعافى أكثر من 330 ألفا آخرين.
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