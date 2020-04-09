الحوثيون يتهمون التحالف باحتجاز 17 سفينة نفط ومواد غذائية

اليمن / الخليج 365



اتهمت جماعة الحوثي باليمن، الخميس، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز 17 سفينة نفط ومواد غذائية، ومنعها من الوصول إلى البلاد.



ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن مسؤول في ميناء الحديدة (غرب)، أن "بحرية العدوان السعودي الأمريكي (التحالف) تواصل أعمال القرصنة بحق 14 سفينة مشتقات نفطية و3 سفن غذاء، رغم حصولها على تصاريح دخول أممية في جيبوتي".



وأوضح المصدر أن السفن النفطية على متنها أكثر من 320 ألف طن.



ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي على الأمر، غير أن الحكومة اليمنية سبق أن حملت الحوثيين، مسؤولية عدم وصول السفن النفطية بوقتها، لعدم التزامها بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية.

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والأربعاء، أعلن التحالف العربي وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن، من طرف واحد، لمدة أسبوعين، بداية من الخميس.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إن الهدنة المعلنة "امتداد للجهود الأممية في اليمن، التي تسعى لتهيئة الأمور للجلوس على طاولة الحوار".



ويشهد اليمن للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.



وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة، أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.



ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.