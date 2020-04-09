الكويت: 55 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة 55 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 910 حالات.

ووفق صحيفة “القبس”، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: تم تسجيل 51 حالة مخالطة، من بينها 4 حالات لمواطنين كويتيين، و36 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و6 من الجنسية البنغلاديشية، واثنان من الجنسية الباكستانية، وحالة من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية النيبالية، وحالة من الجنسية المصرية.

وأكد “السند” أن هناك أربع حالات قيد التقصي الوبائي، وهي: حالتان لمواطنين كويتيين، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.