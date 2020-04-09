- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الصحة 55 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 910 حالات.
ووفق صحيفة “القبس”، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: تم تسجيل 51 حالة مخالطة، من بينها 4 حالات لمواطنين كويتيين، و36 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و6 من الجنسية البنغلاديشية، واثنان من الجنسية الباكستانية، وحالة من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية النيبالية، وحالة من الجنسية المصرية.
وأكد “السند” أن هناك أربع حالات قيد التقصي الوبائي، وهي: حالتان لمواطنين كويتيين، وحالة لمقيم من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت: 55 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.