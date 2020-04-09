موتورولا تقدم هاتفها Moto G8 Power Lite الجديد

كشفت موتورولا النقاب عن هاتفها الذكي Moto G8 Power Lite الجديد، من الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة IPS قياس 56.5 بوصة وبدقة وضوح 1600×720 بيكسل، مع كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل. وعلى ظهر الهاتف هناك 3 كاميرات بدقة 16/2/2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لبصمة الإصبع.

وينبضفي هاتف موتورولا الجديد المعالج MediaTek Helio P35، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويمتاز الهاتف، الذي يزن حوالي 200 غرام، ببطارية سعة 5000 ميلي أمبير ساعة مع دعم الشحن بقدرة 10 وات.

ويدعم الهاتف نظام أندرويد 9، كما يتمتع بمقاومة رذاذ الماء وسيتوفر بالفيروزي والأزرق.