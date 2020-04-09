منظمة #الصحة_العالمية تصدر قصة لتوعية الاطفال بفيروس #كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمیة الیوم الخمیس اصدار قصة مصورة لمساعدة الأطفال على فھم جائحة فیروس _كورونا المستجد وسبل الحمایة منه .

وقالت المنظمة في بیان إن القصة تعتمد على كائن خیالي یساعد الأطفال في فھم طرق حمایة أنفسھم وذویھم وأصدقائھم من الفیروسات وكیفیة التعامل مع المواقف الاجتماعیة الصعبة عندما یواجھون واقعا جدیدا غیر مألوف وسریع التغیر.

وأشارت إلى أن القصة موجھ الى الأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین ستة واحد عشر عاما وصاغھا خبراء معنیون بالأبعاد

الاجتماعیة والمعنویة لحالات الطوارئ في تعاون فرید بین وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة

الوكالات الدولیة المتخصصة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمیة أن صیاغة القصة اعتمدت على تجربة التواصل مع أكثر من 1700 طفل ومتخصصین في

الرعایة ومعلمین من جمیع انحاء العالم لاستقاء تجربتھم في التعامل مع الجائحة ما سھل صیاغة مضمون القصة والرسومات

المصاحبة لھا لتواكب الأطفال في مختلف الثقافات في العالم.

وترجمت القصة إلى ست لغات رئیسیة في حین یعكف الخبراء على ترجمتھا الى أكثر من 30 لغة اخرى لتكون متاحة عبر شبكات الانترنت.

ولفتت المنظمة الى ان ھذا الإنتاج جاء بالتعاون مع أكثر من 50 منظمة تعمل في القطاع الإنساني بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (یونیسف) ومفوضیة الأمم المتحدة السامیة لشؤون اللاجئین والاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والھلال الأحمر ومنظمة إنقاذ الطفولة غیر الحكومیة.

ونقل البیان عن مدیر عام منظمة الصحة العالمیة تیودروس غیبرییسوس قولھ ان حالات الطوارئ الإنسانیة السابقة قد أظھرت مدى أھمیة معالجة مخاوف وقلق الأطفال والشباب عندما تنقلب الحیاة التي آلفوھا رأسا على عقب”.

وأعرب عن املھ في ان یساعد ھذا الكتاب المصور الأطفال على فھم ما یمكنھم فعلھ للبقاء إیجابیا والحفاظ على سلامتھم أثناء تفشي الفیروسات بشكل عام وكورونا بصفة خاصة