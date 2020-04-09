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فولكسفاجن تعلن أن جميع موزعيها في الصين أعادوا فتح مقراتهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

فولكسفاجن تعلن أن جميع موزعيها في الصين أعادوا فتح مقراتهم

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات اليوم الخميس أن جميع موزعيها الـ2000 في الصين أعادوا فتح مقراتهم مرة أخرى، وأشارت الشركة إلى وجود بوادر تعافي للنشاط التجاري في الصين.

 

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وأضافت أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا أنها استأنفت العمل في 32 من 33 موقع إنتاج لها.

 

وقال شتيفان فونلنشتاين، رئيس فولكسفاجن الصين:" ثمة علامات متزايدة على التعافي مع فرصة جيدة في أن تتمكن سوق السيارات الصينية في أوائل الصيف من الوصول إلى مستوى العام الماضي".

 

وحسب بيانات الشركة، فإن 95% من موزعي ماركاتها اودي وسكودا أعادوا فتح مقاراتهم، وأضافت الشركة أن مصنعها المشترك مع شركة (إس ايه آي سي) الصينية عاود العمل خلال الأسبوع الجاري.

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