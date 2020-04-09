شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون فحص «كورونا» في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت حكومة الإمارات، أمس الأربعاء، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الدولة وتحدث فيها عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، وعبدالله النعيمي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

قال عبد الرحمن العويس: نعيش مع العالم اليوم ظروفاً استثنائية أثبتت تلاحم وتكاتف شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، وهو ما انعكس من خلال التزامهم اللافت للجمهور بالإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها، مؤكد أن دولة الإمارات مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: أن الأولوية ومن خلال قطاعنا الصحي، كانت زيادة وتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، وبالتالي النجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم؛ حيث قمنا بتخصيص مراكز متقدمة لفحص فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وتابع: «وصلنا اليوم في دولة الإمارات لرقم قياسي في عدد الفحوص، وخلال فترة قصيرة؛ حيث تم حتى الآن إجراء 539.195 فحصاً، وهذا الرقم يدل على حرص الدولة على مكافحة الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، ويعكس في نفس الوقت قوة نظامنا الصحي وكفاءة كوادرنا الطبية، وسيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة هذا العدد».

وأعلنت الدكتورة فريدة الحوسني خلال الإحاطة عن تسجيل ورصد 300 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف إليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ومع تسجيل الحالات الجديدة وصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها 2659 حالة في دولة الإمارات.

وأوضحت أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، شفاء 53 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 239 حالة مسجلة حتى الآن.

وقالت خلال الإحاطة الإعلامية: الحجر المنزلي ومتابعة الأشخاص في منازلهم إجراء متبع حول العالم، ويختلف من حيث آليات المتابعة، ونحن في الدولة حريصين على استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية مثل تطبيق «STAY HOME» والذي أعلنت عنه دائرة الصحة في أبوظبي مؤخراً لمتابعة الأشخاص في الحجر المنزلي.

ورداً على سؤال هل يستطيع أي شخص أن يذهب إلى مراكز الفحص التي تم إنشاؤها في الدولة؟ أكدت قائلة: أن تلك المراكز تهدف إلى توفير بيئة أمانة للفحص وتقليل الازدحام في المراكز الصحية والأولوية للفئات التي تعاني أمراضاً تنفسية وكبار السن.

ورداً على سؤال أيضاً هل تعتبر دولة الإمارات من الدول التي بها نسبة شفاء كبيرة وعلى ما يتم الاعتماد على ذلك؟ قالت د. فريدة الحوسني: إن منهجية الاكتشاف المبكر وتوسيع نطاق الفحص التي تتبعها دولة الإمارات وبحسب الممارسات العالمية تسهم في زيادة عدد الحالات المؤكدة في الدولة، وبناء على تقرير منظمة الصحة العالمية نسبة الشفاء على المستوى العالمي أقل من 25% من أعداد الحالات المكتشفة، لذلك نسبة الاكتشاف في الوقت الحالي أعلى من نسبة التعافي، وهذا ما نشهده أيضاً من خلال متابعتنا للوضع في المنطقة.

وأضافت: أن فترة التعافي بالنسبة للحالات البسيطة والتي لا تعاني أعراضاً كبيرة تتراوح ما بين الأسبوعين إلى شهر، أما الحالات المتقدمة قد تزيد على هذه المدة، ويتم توفير علاج طبي للحالات المكتشفة مثل مضادات الفيروسات، وتتم متابعة ودراسة فاعلية هذه الأدوية لسرعة التعافي وتقليل المضاعفات، ونأمل أن نرى له نتائج في المستقبل القريب.

وحول إمكانية نقل العدوى عن طريق الكمامات قالت الحوسني: ترك الكمامات والقفازات مرمية على الأرض بعد استخدامها يمكن أن ينقل العدوى للآخرين، خاصة إذا كانت ملوثة وتمت ملامستها، ونؤكد أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة من خلال رمي الكمامات والقفازات المستخدمة في الحاويات المغلقة حفاظاً على صحة الجميع، وصحة إخواننا من عمال النظافة الذين نعتبرهم من خط الدفاع الأول.

من جانبه قال عبد الله النعيمي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين إن سوق العمل يعد من القطاعات المتأثرة بشكل مباشر وواسع بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الدولة، كما أنه يتميز بتنوع القطاعات ويستمر في أوقات الأزمات، وانطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين، قامت بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث بإعداد برنامج وطني متكامل لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص يركز على 3 محاور هي العمالة والتوطين والدعم الإداري لمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح أن محور العمالة يتضمن تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية، للعاملين في القطاع الخاص تشمل الحد من التجمعات في أماكن العمل ومراكز تقديم الخدمات، وحافلات نقل العمال، وألزمنا منشآت القطاع الخاص بخفض حضور أعداد العاملين لديها؛ بحيث لا تزيد على 30 % من مجموع العاملين، وقد تم استثناء المنشآت العاملة في القطاعات الحيوية، وألزمت الوزارة المنشآت بعدم زيادة أعداد الركاب من العمال داخل حافلات النقل على 25% من طاقتها الاستيعابية وتقليل أعدادهم وقت تناول الوجبات.

وأضاف: قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بإطلاق الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بعد لمنشآت القطاع الخاص، والذي يتضمن الإجراءات اللازم اتخذها خلال الظروف الطارئة.

وذكر أن المحور الثاني من البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص يركز على التوطين؛ حيث نعمل على تعزيز استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وشكلنا لجنة للنظر في الشكاوى ومتابعة أوضاعهم.

وبين أن المحور الثالث من البرنامج الوطني يقدم مبادرات الدعم الإداري للمنشآت، وذلك تخفيفاً من الأعباء التشغيلية والإدارية على منشآت القطاع الخاص، كما رفعت الوزارة جميع القيود المطبقة على المنشآت المسجلة لديها، وسهلنا الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة، وتجديد تصاريح العمل الحالية.