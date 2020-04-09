حفلات موسيقية في «حراسة الشرطة» الألبانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرق الغناء أبواب المباني السكنية في بلدة دورس المطلة على البحر في ألبانيا، فخرجت العائلات إلى الشرفات المسيجة بأسوار معدنية وصفقت من النوافذ ورقصت فوق الأسطح. وحصلت مجموعة المغنين على إذن خاص بالتجول خلال ساعات الحظر. وفي كل ليلة قبل غروب الشمس يذهبون إلى حي مختلف بالمدينة التي تضم الميناء الرئيسي في ألبانيا ترافقهم حراسة من الشرطة ومكبرات صوت لأداء حفل ارتجالي للعائلات داخل المباني السكنية المحيطة.

استمر حفل الأربعاء، الذي يعد الخامس حتى الآن، لمدة 90 دقيقة، وضع خلاله المغنون كمامات واقية، وتبادلوا تقديم الأغاني التقليدية عبر مكبر صوت. وصفق السكان الذين يرتدون قفازات مطاطية. وتجرأ البعض على تجاوز الضوابط بالخروج للشارع والرقص قرب مداخل المنازل. ووصفوا الفقرة الموسيقية بأنها نعمة على المدينة التي تطبق أحد أقسى ضوابط العزل العام في أوروبا لمكافحة فيروس كورونا، بينما لا تزال تبدو عليها آثار زلزال أدى لمقتل 24 شخصاً قبل أقل من خمسة أشهر.

وفي إطار مكافحة فيروس كورونا فرضت ألبانيا حظر تجول على السكان مع السماح لهم بالخروج خلال أيام الأسبوع بين الخامسة صباحاً والواحدة ظهراً حيث يستطيع من هم دون سن التقاعد الذهاب لتسجيل أسمائهم عبر تطبيق من أجل رحلة تسوق المستلزمات الضرورية.