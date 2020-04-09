شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأمريكي.. الانكماش 30% والبطالة تقفز 20% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة الاستثمار باسيفك انفستمنت مانجمنت (بيمكو) PIMCO إن الإغلاق القسري لشركات في أرجاء الولايات المتحدة وقفزة في البطالة بسبب جائحة فيروس كورونا، سيدفعان الاقتصاد الأمريكي للانكماش بنسبة 30% في الربع الثاني، و5 في المئة في عام 2020 بكامله.
ووفقاً لـ«رويترز»، قالت تيفاني ويلدنج الخبيرة الاقتصادية البارزة في بيمكو إن أدلة من تقارير للوظائف صدرت مؤخراً تشير إلى أن معدل البطالة قد يرتفع بما يصل إلى 20%.
وكتبت ويلدنج، في تدوينة، أن انكماشاً بنسبة 30% في النمو في الربع الثاني سيعقبه على الأرجح ربعان من التعافي. وفي حين أن فصلين من الانكماش هما فترة زمنية أقصر من الأربعة فصول المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008 إلا أن عمق الصدمة أكبر بكثير من تلك الانكماشات الفصلية الأربعة التي لم تزد أي منها على 8 في المئة.
وبيمكو، التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، هي إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم بأصول تحت إدارتها بلغت 1.91 تريليون دولار في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول 2019.
وبعد ذروة الجائحة في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع حالياً أن تكون في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران، تتوقع بيمكو تعافياً للنمو مع إعادة فتح الشركات وإعادة توظيف العمال.
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