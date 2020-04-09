شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات جديدة في الصين وحالتا وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن البر الرئيسي الصيني سجل الخميس 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 62 قبل يوم. ومن بين هذه الحالات، 61 حالة قادمة من الخارج. إضافة إلى حالتي وفاة. وبهذا يصل عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى الأربعاء إلى 81865.

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