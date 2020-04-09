فورمولا 1 تناقش إقامة سباقات بدون جماهير عند انطلاق الموسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يناقش مسؤولو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إقامة الجوائز الكبرى بدون جماهير وعلى الأرجح على الحلبات الأوروبية عند إمكانية انطلاق الموسم الذي تأجلت بدايته بسبب تفشي فيروس كورونا. وبعد إلغاء السباق الافتتاحي في أستراليا 15 مارس/آذار، تأجلت كل الجوائز الكبرى التالية وصولاً إلى سباق فرنسا يوم 28 يونيو/حزيران.

وقال روس براون مدير فورمولا1 إن إقامة ما بين ثمانية و19 سباقاً هذا الموسم ما زال ممكناً. وأضاف «في الوقت الحالي نفكر في إمكانية سباقات بدون جماهير وكيف يمكننا إيصال الفرق إلى الحلبات وحمايتهم وجعل السباقات آمنة ومن يُسمح له بدخول المرأب. ندرس كل الاحتمالات».

وأشار براون إلى أن السلامة والسفر أبرز المشاكل حتى الآن وأن انطلاق الموسم في أوروبا هو الاحتمال الأقرب حتى في ظل العزل الشامل في بعض الدول والقيود على السفر من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا«.

وأضاف:» ممكن الحصول على بيئة معزولة مع وصول الفرق في طائرات خاصة ونقلهم مباشرة إلى الحلبات وإخضاع الجميع للكشف عن الفيروس وبمجرد التأكد من عدم مرضهم وعدم وجود مخاطر وإقامة السباقات بدون جماهير«. مشيراً إلى أن هناك الملايين الذين يتابعون الرياضة من المنازل بالفعل». وفي الشهر الماضي كان من المقرر إقامة سباق البحرين بدون جماهير لأول مرة في تاريخ الرياضة قبل تأجيله.

وقرر مسؤولو فورمولا 1 تقديم عطلة أغسطس/آب إلى مارس/آذار ومدها حتى مايو/أيار لتجهيز جدول معدل خلال الصيف الأوروبي وإمكانية إقامة سباقات في أسبوعين متتاليين حتى مطلع العام الجديد.

ويقام سباق فرنسا على حلبة لوكاستوليه الواقعة في هضبة في جنوب البلاد مع مهبط طائرات خاص وفندق فاخر وعدد قليل من الطرق للوصول إليها.

كما تقع حلبة رد بول في الريف النمساوي بينما تبعد حلبة سيلفرستون، التي تشهد جائزة بريطانيا الكبرى، عدة دقائق من مقر سبعة من عشرة فرق بالبطولة

وأوضح براون أنه لا جدوى من انطلاق الموسم بدون التأكد من استمراره إذ إن ثمانية سباقات هو الحد الأدنى لبطولة ممكنة. وقال «يمكن إقامة ثمانية سباقات بحلول بداية أكتوبر. لكن هناك إمكانية تمديد الموسم حتى مطلع العام المقبل، وهذا أمر نتناقش فيه ويمكن الاستمرار حتى يناير لإنهاء الموسم». واقترح إقامة بعض الجوائز الكبرى مثل الصين على مدار يومين فقط بدلاً من ثلاثة كما هي الحال الآن.