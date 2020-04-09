مصائب الوباء.. عند «ديزني» 50 مليون مشترك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح لدى منصة «ديزني بلس» للبث التدفقي 50 مليون مشترك حول العالم، بعد خمسة أشهر من إطلاقها في الولايات المتحدة وبعد أسبوعين من وصولها إلى أوروبا.

وقال المسؤول في «ديزني» كيفين ماير في بيان صحافي نشر الأربعاء «يشرفنا أن ديزني بلس تروق لملايين الأشخاص وهذا يبشر بالخير لتوسعنا المستقبلي في أوروبا الغربية واليابان وأنحاء أميركا اللاتينية في وقت لاحق من هذا العام».

وقد أطلقت «ديزني بلس» في تشرين الثاني/نوفمبر في أميركا الشمالية وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي مقابل بضعة دولارات أو يوروهات شهريا، تتيح الوصول إلى البرامج الأصلية، وأكثر من 500 فيلم وآلاف المسلسلات.

وفي أوائل شباط/فبراير، كان لدى المنصة أكثر من 28 مليون مشترك متجاوزة توقعاتها الخاصة، وفقا للرئيس السابق للشركة بوب إيغر.

وأطلقت المنصة خلال الأسبوعين الماضيين في المملكة المتحدة وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وسويسرا.

ولم يتطرق البيان إلى كوفيد 19 الذي دفع السلطات في العديد من البلدان إلى إجبار سكانها على البقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس. فقد ازداد الوقت الذي يمضيه الأشخاص على الشبكات الاجتماعية ومنصات الترفيه منذ أن حوصر نصف البشر في منازلهم.