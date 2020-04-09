أمير سعودي يعلق على مزاعم إصابة 150 فردا من العائلة المالكة بـ"كورونا"

وقال الأمير السعودي في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "لنفترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والذين وصل عددهم إلى 3000 مصاب، 150 من آل سعود. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض. فيروس كورونا قد يجدون له علاجا، أما غباؤكم وحقدكم فليس له علاج".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الذي يتولى علاج أفراد العائلة المالكة، أن "ما يصل إلى 150 من أفراد العائلة المالكة في السعودية قد يكونوا مصابين بفيروس كورونا".

وزعمت الصحيفة أن الفريق الطبي يعد نحو 500 سرير تحضيرا لاحتمال استقبال أفراد العائلة المالكة وأشخاص مقربين منهم، زاعمة أن "الملك سلمان انعزل في قصر على جزيرة قريبة من مدينة جدة، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجه مع عدد من الوزراء إلى موقع منعزل آخر على ساحل البحر الأحمر".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مؤكدة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 2932 حالة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول تطورات أزمة كورونا، إن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 631 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 41 حالة.