شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديون يردون على شائعة إصابة أمير الرياض بكورونا بنشر صورة من منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الأمير السعودى فهد بن مصعب آل سعود، تغريدة على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، تحمل صورة لأمير الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في منزله، ويظهر الأمير فى الصورة بصحة جيدة، وذلك ردا على شائعات متداولة على مواقع التوصل الاجتماعى تفيد أن الأمير بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الأمير فهد بن مصعب، فى تعليقه على المزاعم المتداولة حول إصابة الأمير فيصل بكورونا،: "الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله ورعاه مساء اليوم بمنزله بمدينة".

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ونشر تغريدة أخرى لصورتين إحداهما للأمير والأخرى للملك سلمان، مع أبيات شعرية.

وكانت شائعات قد انتشرت على مواقع التوصل تفيد أن الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض أصيب بفيروس كورونا وتم نقله للعناية المركزة.



وتتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات صارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بينها الحظر الكلي للتجول في بعض المحافظات والحظر الجزئي في مناطق أخرى، وتعليق الطيران، والعمرة.