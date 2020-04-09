جريفيث يرحب بإعلان قوات التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

رحب مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم الخميس بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف عن وقف إطلاق للنار من جانب واحد لمدة أسبوعين.

وقال جريفيث في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، :"أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي لتمييزهم لحساسية المرحلة التي تمر بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة".

وطالب الأطراف بأن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورًا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل وتمضي قدمًا نحو تحقيق سلام شامل ومستدام.

وأكد المبعوث الأممي أنه لا يزال مستمرا في وساطته بين الأطراف للوصول لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، والبدء في تنفيذ إجراءات إنسانية واقتصادية من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين بشكل ملموس، بالإضافة لاستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بصورة شاملة.

وعبر جريفيث عن أمله في أن يوفر إعلان وقف إطلاق النار من جانب التحالف بيئة مواتية لإبرام الأطراف لهذه الاتفاقات في المستقبل القريب.

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يذكر أن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، أعلنت أمس الأربعاء عن وقف إطلاق النار بشكل شامل في اليمن اعتبارا من اليوم دعما لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وبناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد لتجنب المخاطر الجسيمة للانتشار المحتمل لفيروس كورونا في اليمن.

ويشن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن منذ عام 2015 بعد أشهر من اقتحام جماعة الحوثي العاصمة صنعاء ومعظم محافظات البلاد بقوة السلاح.

وأدى الصراع الدائر في اليمن الى مقتل عشرات الآلاف، فضلا عن تسببه بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية حسب تقارير الأمم المتحدة.