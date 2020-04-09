صور نادرة.. ثقب أسود عملاق تنبعث منه طاقة هائلة

دبي - بواسطة محمد فارس © الثقب الأسود المكتشف حديثا الثقب الأسود المكتشف حديثا

بعد نحو عام من أول صورة حقيقية ملتقطة لثقب أسود، نجح علماء من كلية لندن الجامعية، في التقاط صورة جديدة لثقب أسود هائل تنبعث منه طاقة هائلة. © الثقب الأسود المكتشف حديثا الثقب الأسود المكتشف حديثا

يقع هذا الثقب الأسود الهائل في قلب "كوازار" وهي نواة مجرة نشطة للغاية، تبعد عن الأرض 5 مليارات سنة ضوئية. وتعتبر "الكوازار" من الأجسام الكونية أو المجرات ذات الثقوب السوداء الهائلة التي تولد إشعاعا شديدا مثل الغاز. © محاولات لقياس أبعاد الثقب محاولات لقياس أبعاد الثقب

ووفقا لموقع ساينس ألرت، فإن الفريق العلمي جمع البيانات، من 8 محطات في 6 مواقع جغرافية، حيث ينبغي نقل هذه البيانات بعناية إلى الحواسيب الفائقة في معهد "ماكس بلانك" لعلم الفلك الراديوي (MPIfR) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من أجل التحليل الشامل. © الثقب يبث طاقة عالية الثقب يبث طاقة عالية