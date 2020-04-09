الصين تطيح بأمريكا وتنتزع منها عرشا جلست عليه 40 عاما

مصراوي:
بعد 40 عاما من سيطرتها على عرش براءات الاختراع، خسرت الولايات المتحدة المركز الأول، لمصلحة الصين.
وتربعت الولايات المتحدة عليه طوال أكثر من 4 عقود، عندما تمكنت من أن تصبح أكبر مصدر لطلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم.
وفقا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المعنية بتسجيل براءات الاختراع، الثلاثاء، أصبحت الصين أكبر دولة تقدم طلبات تسجيل البراءات الدولية في العالم في 2019.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن عدد الطلبات التي قدمت من الصين العام الماضي بلغ 58990 طلبا، مقابل 57840 طلبا من الولايات المتحدة.
وفقا لوكالة رويترز، قالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية إن العدد الوارد من الصين زاد خلال 20 سنة فقط حوالي 200 ضعف، ولكن الولايات المتحدة تقدمت بأعلى عدد طلبات في العالم في كل عام، منذ توقيع معاهدة التعاون الخاصة ببراءات الاختراع في العام 1978.
وتستحوذ الدول الآسيوية على أكثر من نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع حاليا، وتحتل اليابان المركز الثالث، ثم ألمانيا، ثم كوريا الجنوبية.
وللعام الثالث على التوالي، كان عملاق الاتصالات الصيني هواوي الشركة المسجلة لأكبر عدد من براءات الاختراع.
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