شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: قرار تحالف دعم الشرعية بوقف النار باليمن حكيم ومسئول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، قرار تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بوقف إطلاق النار فى اليمن ولمدة أسبوعين بأنه قرار حكيم ومسؤول، وقال قرقاش - فى تغريدة على حسابه فى "تويتر" أوردتها قناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس "مع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس (كورونا) ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة".

وأضاف أنه "قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانيًا وسياسيًا".

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، أعلن أمس الأربعاء، وقفًا شاملاً لإطلاق النار فى اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).