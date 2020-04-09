شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 467 سيارة و831 شخصاً خالفوا أوامر حظر التجول بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت كوادر مديرية الأمن العام في الأردن 467 سيارة خالفت أوامر الحظر، و831 شخصاً بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال المتحدث الاعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن في بيان اليوم الخميس، إنه سيتم نقل السيارات المخالفة إلى ساحات الحجز المخصصة في منطقتي سواقة والموقر، وسيتحمل مالك السيارة كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلام مركبته بعد حجزها لمدة شهر.

وأوضح أن كافة كوادر مديرية الأمن العام تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات المرتبطة بخرق الأوامر الصادرة وفق قانون الدفاع ولا تهاون أو تمييز في تطبيقها.

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وأعلن الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردنى، تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى المملكة، الأربعاء، ليرتفع العدد الكلى للإصابات إلى 358 حالة.

وقال وزير الصحة، إن الإصابات الخمس الجديدة فى العاصمة عمان، ومعظمها لمخالطين لبعض المصابين فى الفيروس.

كما أعلن وزير الصحة عن تسجيل 12 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالى للمتعافين من المرض إلى 150.