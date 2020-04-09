وزير يمني: الحوثيون يخرقون وقف إطلاق النار

اليمن/ الخليج 365



قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الخميس، إن جماعة الحوثي خرقت وقف إطلاق النار، بقصف مدينتي مأرب (شرق) والحديدة (غرب).

وأوضح الإرياني أن "مليشيا الحوثي ترد على دعوات تحالف دعم الشرعية لوقف النار بإطلاق صاروخ استهدف أحياء سكنية في مأرب، وقصف مناطق محررة بالحديدة، مع الدفع بعناصرها في محاولة يائسة لاستعادة السيطرة على معسكر اللبنات شرقي الجوف (شمال)".

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر تويتر أن "التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من مبادرة تحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين، يؤكد عدم جدية مليشيا الحوثي".

واتهم الإرياني جماعة الحوثي بأنها "مجرد أداة بيد إيران ولا تعنيها مصلحة الشعب اليمني وما يعانيه من مخاطر تحسبا لانتشار فيروس كورونا".



كما حمّل المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث المسؤولية الكاملة عن "تصعيد الحوثيين في مختلف جبهات القتال واستمرار جرائمهم بحق اليمنيين".



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ودعا الوزير اليمني لمواقف دولية أكثر صرامة لحماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية باعتبارها جرائم حرب.



ولم يتسن أخذ تعليق فوري من قبل الحوثيين حول هذه الاتهامات.



ومساء الأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، بداية من الخميس 9 أبريل/ نيسان الجاري، مع إمكانية تجديده.



وبينما لم تعلق جماعة الحوثي على المبادرة، رحبت الأمم المتحدة بالخطوة ودعت أطراف الصراع في اليمن إلى "الاستفادة من هذه الفرصة والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بأقصى سرعة، وإحراز تقدم نحو سلام شامل ومستدام".

ولم يسجل اليمن أية إصابة بكورونا حتى الخميس، غير أنه يعاني من انهيار شبه تام في كافة القطاعات، لاسيما القطاع الصحي، وأصبح 80% من سكانه بحاجة لمساعدات إنسانية، جراء الحرب المستمرة منذ 6 أعوام.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.