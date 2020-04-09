إصابة صيادَين برصاص إسرائيلي في بحر غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أُصيب صيادان فلسطينيان، الخميس، برصاص مطاطي، أطلقته صوبهما قوات من البحرية الإسرائيلية، أثناء ممارستهما الصيد في بحر شمالي قطاع غزة.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين بغزة، لوكالة "الخليج 365"، إن قوات "من سلاح البحرية الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي على قارب الصياديْن، أثناء عملهما شمالي القطاع، وذلك بعد ملاحقة مركبهما الصغير (حسكة)".

وأضاف "المصادر الطبية وصفت جراحهما بالمتوسطة".

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الجيش الإسرائيلي حول الحادثة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عدداً منهم، بذريعة تجاوزهم المنطقة المسموح لهم بالصيد فيها.

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