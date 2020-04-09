تونس..وفاة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ24

تونس/عادل الثابتي/الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل حالة وفاة و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ما رفع الإجمالي إلى 24 وفاة و628 إصابة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها أجرت نحو 604 تحاليل لمشتبهين جدد بإصابتهم، مما رفع إجمالي التحاليل إلى 8 آلاف و878 .

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وتابعت أنها أخضعت 19 ألفًا و414 شخصًا للحجر الصحي الذاتي، وأنهى نحو 19 ألفًا و266 شخصًا مدة الحجر، ولم يتبق سوى 148 شخصًا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وقررت الحكومة التونسية، في وقت سابق الأربعاء، منع التنقلات بين ولايات البلاد (24)، وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة موبؤة، واعتبار الجمعة المقبل عطلة استثنائية، للحد من انتشار الفيروس.

وأصاب الفيروس، حتى نهاية الأربعاء، أكثر من مليون و506 آلاف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 88 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 319 ألفًا آخرينالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.