«النيابة» تحقق مع مقيم تعمد نزع كمامته والعطاس تجاه مواد غذائية

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق -استناداً للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية- تجاه مقيم تعمد نزع كمامة كان يرتديها أثناء تواجده داخل أحد المراكز التموينية بمنطقة تبوك، والعطاس تجاه مواد غذائية مغلفة في أرفف المتجر.

وبدأت الدائرة المختصة استجواب المعني، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتفريغ تسجيلات كاميرات الموقع التي أظهرت قيام المذكور بنزع كمامة كان يرتديها والعطس باتجاه مواد غذائية مغلفة في أحد الأرفف، وعلى إثره صدر أمر النيابة بإجراء الكشف الطبي بحقه، وتوجيه الجهة المختصة بأخذ الاجراءات الاحترازية في محل الواقعة تحوطاً لحال إيجابية إصابته بفايروس كورونا لا قدر الله، وبقائه في العزل لحين صدور تقرير طبي بشأنه، وتمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة.

وشدّد النيابة العامة على أن السلوك المادي الصادر عن المذكور محل للتأثيم لمخالفته التدابير الوقائية في شأن جائحة كورونا، واقترافه ما من شأنه إثارة الشك والريبة في بواعثه ودوافعه، فضلاً عن جنائيتها المغلظة حال ظهور ما يفيد إصابته بفايروس بكورونا، وفقا لـ”عكاظ”.

وأهابت النيابة العامة بالجميع إلى التحلي بالحس الديني الفضيل والآداب الشرعية واستشعار المسؤولية المجتمعية في مثل هذه الأحوال، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.